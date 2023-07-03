МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Беспорядки принесли стране убытки в размере более миллиарда евро, не считая ущерба в сфере туризма, заявил Жоффруа Ру де Безьё, глава союза французских предпринимателей (Medef), в интервью изданию Parisien. Почем фунт лиха: сколько Франция заплатит за погромы

Он добавил, что по его показателям, 250 киосков получили повреждения, более 200 торговых предприятий разграблены и 300 банковских отделений уничтожено.

В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны более 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.