МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Минспорт РФ в 2022 году перевыполнил план по доходам почти на 70%, в основном из-за возврата остатков субсидий, предоставленных учреждениям и юрлицам, следует из отчета Счетной палаты по итогам проверки исполнения бюджета ведомства за прошлый год. Доходы Минтруда и Роструда превысили прогнозы, сообщили в Счетной палате

"В отчетном году Минспорт перевыполнил план по доходам, перечислив в бюджет 4,6 миллиарда рублей — 169,1% от прогноза. Основная причина превышения — возврат остатков субсидий, предоставленных учреждениям и юрлицам. Расходы исполнены на уровне 96,5% (83,7 миллиарда рублей), что выше показателя 2021 года (93,2%)", — говорится в материалах.

"Неполное исполнение расходов в основном обусловлено отменой ряда международных крупных соревнований, удорожанием строительных материалов, а также нарушениями сроков проведения конкурсных процедур", — пояснила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова, слова которой приводятся в материалах. Там добавляется, что исполнение расходов по госпрограмме "Развитие физической культуры и спорта" составило 96,3% — не достигнуты значения двух из 10 показателей.

"Основной объем нарушений (1,3 миллиарда рублей), выявленных в ходе проверки, связан с ведением бухгалтерского учета и отчетности. Все они были устранены в ходе проверки. Кроме того, как и в предыдущие годы, были выявлены нарушения при предоставлении межбюджетных трансфертов и субсидий юрлицам и формировании государственных заданий", — добавляют аудиторы.

Так, согласно итогам проверки, объем госзадания по Федеральному центру подготовки спортивного резерва был завышен на 77 миллионов рублей в связи с тем, что в нормативы затрат были включены расходы на содержание филиала, отсутствующего в структуре учреждения. "Исключение указанных расходов из норматива позволило бы Минспорту экономить ежегодно около 7 миллионов рублей", — подчеркнула Изотова.

Отдельное внимание Счетная палата обратила на выполнение Минспортом поручения главы государства по передаче регионам движимого имущества стадионов, построенных к Чемпионату мира по футболу. Так, аудиторская проверка показала, что за 4 года передано 45% движимого имущества на общую сумму 12,5 миллиарда рублей.

Также из отчета Счетной палаты следует, что ФМБА, Минздрав и Роспотребнадзор в 2022 году тоже перевыполнили план по доходам, а вот в Росздравнадзоре доходы отстали от плана на 14%.

"В ФМБА, Минздраве и Роспотребнадзоре отмечается значительное перевыполнение плана по доходам (210% — ФМБА, 207% — Минздрав и 118% — Роспотребнадзор). В Росздравнадзоре поступления по доходам составили только 86% плана", — говорится в материалах контрольного ведомства.

Там также отмечается, что в отчетном году Минздрав и Росздравнадзор улучшили показатели управления государственными финансами по сравнению с 2021 годом. Однако при этом аудиторы отмечают, что в целом качество планирования доходов пока остается на недостаточном уровне: у всех объектов контроля отмечено как перевыполнение, так и недовыполнение прогнозных показателей.

Так, аудиторы отмечают высокое исполнение расходов в ФМБА — 99,1%, Росздравнадзоре — 99%, Минздраве — 97,7%, однако в Роспотребнадзоре исполнение по расходам составило 96,8%, что ниже показателя 2021 года. При этом отмечается невысокое освоение средств в рамках федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП): 78,6% — у Минздрава и 60,4% — у Роспотребнадзора. В части Минздрава не введены в эксплуатацию 11 объектов здравоохранения, или 55,6% запланированного. Среди основных причин аудиторы выделают необходимость корректировки проектно-сметной документации.

"Невысокий уровень освоения средств по ФАИП не только говорит о недоработках при планировании расходов и осуществлении контроля за реализацией программы, но и создает риски затягивания сроков сдачи объектов", — отметила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова, слова которой приводятся в материалах контрольного ведомства.

Аудиторы также выявили некоторые нарушения в ходе проверки. Так, основной объем нарушений, выявленных в ходе проверки в ФМБА (4,2 миллиарда рублей) и Роспотребнадзоре (413 миллионов рублей), связан с ведением бухгалтерского учета и отчетности, в Минздраве — с предоставлением субсидий юрлицам (6,1 миллиарда рублей), в Росздравнадзоре большая часть нарушений относится к сфере законодательства о контрактной системе.

Аудиторы также отметили, что в Минздраве, ФМБА и в Роспотребнадзоре выявлены нарушения при формировании государственных заданий, а нарушения порядка предоставления межбюджетных трансфертов были зафиксированы в ФМБА и Минздраве.