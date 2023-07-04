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В подмосковных Химках локализовали пожар на бывшей мебельной фабрике
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Пожар в здании бывшей мебельной фабрики в Химках локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Вечером понедельника... ПРАЙМ, 04.07.2023
экономика, новости, россия, химки, пожар, локализация данных
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Пожар в здании бывшей мебельной фабрики в Химках локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Вечером понедельника загорелись лакокрасочные материалы на площади 400 квадратных метров в здании бывшей мебельной фабрики в Химках. Затем площадь пожара достигла тысячи "квадратов".
"Пожар локализовали в 03.10 на площади 2500 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.