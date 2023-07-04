МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Пожар в здании бывшей мебельной фабрики в Химках локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Пожар в пельменном цехе в Тольятти ликвидировали

Вечером понедельника загорелись лакокрасочные материалы на площади 400 квадратных метров в здании бывшей мебельной фабрики в Химках. Затем площадь пожара достигла тысячи "квадратов".

"Пожар локализовали в 03.10 на площади 2500 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.