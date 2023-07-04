МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Российским гражданам лучше распределить свои сбережения среди четырех валют и золота, это защитит от турбулентности на финрынках, рассказал РИА Новости руководитель Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов. Евросоюз готовится к запуску "новой валюты", пишут СМИ

"Первое, что нужно сказать, — не храните свои деньги в одном активе в любом случае, будь это рубль, доллар, евро или юань. Распределяйте свой портфель, причем в динамике. Если возникает некая такая турбулентность, меняйте один (актив — ред.) на другой, но не обнуляйте. Разделите риск на несколько частей по 20%: в рублях, долларах, евро, юанях и остальное в золоте, например, инвестиционных монетах", — рекомендовал он.

Он добавил, что за последние четыре года ежегодный доход в 10% показал только один актив — это золото.

"В этом случае вы будете спокойны: одна котировка, если будет падать, вы будете наблюдать рост другой котировки. Вы избавите себя от нервных стрессов. Как только вы сужаете круг валют, в которые вкладываетесь, ваша шкала нервозности сильно возрастает. Пусть вы много не заработаете, но много и не потеряете, если хотите сберечь, а не разбогатеть. Не надо думать, что одна валюта хуже другой — это худший способ сберечь свои активы", — добавил Мамонтов.