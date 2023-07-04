МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. На заседании во вторник Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку на прежнем уровне, заявив, что ему требуется дополнительное время для оценки ранее принятых мер. Вместе с тем центральный банк предупредил, что для борьбы с инфляцией может потребоваться дальнейшее ужесточение условий финансирования. Шесть раз оставь, в седьмой — добавь: поднимет ли Банк России ставку

Банк оставил ключевую ставку на уровне 4,1%. С мая прошлого года он поднял ее на 400 базисных пунктов.

Рынки в основном ожидали, что РБА оставит в силе параметры денежно-кредитной политики, так как инфляция в Австралии в мае замедлилась более существенно, чем ожидалось, а повышение ставок лишь начинает воздействовать на экономику.

Пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 0,4%, до 0,6647, а фьючерсы на трехлетние облигации восстановили потерянные ранее позиции и торговались на уровне закрытия предыдущего дня 96,06.

"Повышенные процентные ставки формируют более устойчивый баланс между спросом и предложением в экономике и будут продолжать это делать, — отметил управляющий РБА Филип Лоу в заявлении по итогам заседания центрального банка. — В свете этого и неопределенности экономических перспектив правление банка решило в этом месяце оставить процентные без изменений".

Экономические данные, поступавшие за последний месяц, были неоднозначными. Сильные отчеты по рабочим местам и розничным продажам укрепили аргументы в пользу продолжения ужесточения, тогда как резкое снижение волатильного индекса месячной инфляции добавило оснований для паузы.

В апреле РБА уже делал паузу в ужесточении денежно-кредитной политики, но затем удивил рынки, вновь подняв процентные ставки в мае и июне, аргументировав это тем, что инфляция по-прежнему слишком высока, а инфляционные ожидания могут укорениться.

"Может потребоваться дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в разумные сроки, но это будет зависеть от эволюции экономики и инфляции", — говорится в вышедшем во вторник заявлении РБА.