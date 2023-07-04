МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена позволит странам Ближнего и Среднего Востока углубить торгов-экономические отношения, лишенные влияния Запада и доллара, а также приведет к росту экономик стран региона, заявил РИА Новости зампредседателя комиссии парламента Ирана по вопросам экономики Голамреза Мархаба. Генсек ШОС призвал активнее работать над расширением расчетов в нацвалютах

"Это соглашение поможет нам заложить основы для здоровых торговых отношений без влияния Запада… и доллара. В регионе есть все, есть сырье, есть неосвоенные рынки для сбыта нашей продукции. ШОС способствует блестящему росту экономик стран региона (Ближнего и Среднего Востока — ред.) и станет выгодным для региональных стран", — сказал Мархаба.

Накануне официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил на пресс-конференции, что принятие Ирана в ШОС будет взаимовыгодно и для организации, и для страны.

Ранее министерство иностранных дел Индии сообщило, что двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС пройдет в виртуальном формате 4 июля. Специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов заявлял, что прием Ирана в организацию в качестве полноправного участника станет ключевым решением на саммите ШОС в Нью-Дели.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Россия, Индия, Китай, Пакистан и четыре страны Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В сентябре 2022 года началась процедура по вступлению в организацию Ирана.