КИШИНЕВ, 4 июл — ПРАЙМ. Молдавия лишилась традиционных преимуществ, которые привлекали инвесторов в виде недорогой квалифицированной рабочей силы, доступности рынков СНГ и ЕС, а также дешевых энергоресурсов, считает экс-премьер Ион Кику. Евросоюз не назвал ситуацию молдавских фермеров "исключительной"

"Мы всегда говорили: "Приезжайте инвестировать у нас, потому что у нас недорогая и квалифицированная рабочая сила". Этого у нас уже нет. Говорили: "Приезжайте к нам, потому что у нас был свободные торговый режим и с ЕС, и с СНГ". Этого у нас уже тоже нет. И последним аргументом инвестировать в Молдавию было то, что у нас были самые дешевые энергоресурсы. Теперь и этого у нас нет", — заявил Кику в эфире телеканала Cinema 1.

По его словам, власти Молдавии уже не смогут использовать вышеперечисленные аргументы, чтобы убедить иностранных инвесторов запускать здесь производство. Отчасти, экс-премьер связывает это с заявлением министром энергетики Виктором Парликовым о необходимости повышения НДС на газ и электроэнергию.

"Что хочет сделать господин министр? Довести эти тарифы до космических цен, чтобы вообще закрыть любую инвестиционную возможность?" — удивляется Кику.

Глава Минэнерго Молдавии в конце июня предложил повысить НДС на электроэнергию и газ, чтобы увеличить доходы бюджета, которые можно направить на энергоэффективность. При этом власти республики подвергли критике заявление министра, назвав его "личным мнением", а не инициативой кабмина.