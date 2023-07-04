МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Россия с уверенностью противостоит и продолжит противостоять западным санкциям, жители страны консолидированы как никогда, геополитические противоречия в мире обостряются, заявил глава государства Владимир Путин. Европейцам и американцам предложили поучиться у Путина

Президент России во вторник выступает на саммите Совета глав Госудаоств ШОС.

"Россия уверено противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям, и в нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться", — сказал он.

Путин подчеркнул, что россияне сейчас консолидированы, как никогда, что доказывает выступление народа против попытки вооруженного мятежа.

Кроме того, указал президент, Запад ведет против России гибридную войну, используя в качестве "оружия" нелегитимные санкции.

Российский лидер также добавил, что в современном мире обостряются геополитические противоречия, а система международной безопасности деградирует. По его словам, ШОС принимает все большее участие в обеспечении экономической стабильности, международных связей, мира и стабильности.