ПЕКИН, 4 июл — ПРАЙМ. Необходимо объединять усилия для создания благоприятных условий для свободного передвижения товаров, капитала, технологий и услуг, заявил во вторник генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин, выступая на открытии саммита Совета глав государств ШОС. Меркосур ответит на требования Евросоюза к Договору о свободной торговле

Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС проходит в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели.

По словам Чжан Мина, целесообразно сосредоточить внимание ШОС на реализации "Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС до 2035 года" и "Стратегии экономического развития Шанхайской организации сотрудничества до 2030 года", которую предполагается утвердить сегодня.

"(Целесообразно) объединять усилия в продвижении торгово-экономических институциональных механизмов, создании благоприятных условий для свободного передвижения товаров, капитала, технологий и услуг, а также в формировании новых точек экономического роста и повышении занятости, поддерживать и поощрять межрегиональное сотрудничество и межкорпоративное взаимодействие с тем, чтобы население государств-членов получило ощутимые выгоды", — сказал он.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию, на саммите Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.