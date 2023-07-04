МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Польша вышла на первое место в Евросоюзе по уровню инфляции, пишет NDP. СМИ: Польша заплатит рекордный штраф за нарушение законов ЕС

Цены на товары и услуги в стране выросли в июне на 11,5 процентов — это рекорд еврозоны. Ближе всего к полякам оказались словаки, у которых они подскочили на 11,3 процентов. Судя по решениям европейских центробанков, борьбе с инфляцией не видно конца.

Изменения цен в июне не зафиксированы в Хорватии, возможно, чтобы не отпугивать туристов. Издание напомнило, что приезжающие в страну иностранцы в ужасе от местных цен, в частности, от пиццы за 40 евро.

Согласно опубликованным на днях данным национальных статистических учреждений и "Евростата" из крутого пике вышли страны Балтии. Инфляция в Латвии составила 8,1 процента, в Литве 8,2 процента, а в Эстонии — девять процентов. Плод нездоровой фантазии: почему Западу выгодно винить в своих бедах Россию

Самая низкая инфляция отмечена в Испании — всего 1,9 процента.

В Германии рост цен в июне по сравнению с маем ускорился и составил 6,4 процента. Германия была единственной страной Евросоюза, где инфляция на протяжении года только увеличивалась.

Во всей еврозоне (20 стран) цены в июне выросли в годовом исчислении в среднем на 5,5 процента (в мае рост был 6,1 процента). Spiegel: немцам кажется, что инфляция в ФРГ втрое выше, чем "на самом деле"

"Борьбе с инфляцией не видно конца, о чем свидетельствуют решения центральных банков всех стран. В прошлом месяце решение о повышении ставок, иногда неожиданные, были приняты британским банком ВоЕ, норвежским Norges Bank и RBA из Австралии. Данные шаги показывают неуверенность относительно будущего уровня инфляции и сомнение в том, что ее удастся быстро обуздать. В Польше о повышении ключевых ставок банка речи не идет, наоборот, говорится об их снижении уже в этом году. Однако, на мой взгляд, этот сценарий не оправдан ни экономическими показателями, ни актуальным состоянием экономики и бюджета", — оценил ситуацию аналитик брокерской компаний Michael/Ström Бартош Валецкий.

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