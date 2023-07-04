МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы во вторник немного снижаются в выходной день в США, свидетельствуют данные торгов. Биржи Европы торгуются разнонаправленно во вторник

По состоянию на 13.49 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,11% — до 34 599 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,12%, до 15 347 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,09%, до 4 488 пунктов.

Биржи США во вторник закрыты в связи с выходным днем, а торги фьючерсами довольно слабые.

В пятницу ожидается выход статданных по рынку труда, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы США и котировки. Эксперты прогнозируют, что в июне безработица снизилась до 3,6% с 3,7% месяцем ранее, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 225 тысяч после увеличения на 339 тысяч в мае.