МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Заработная плата работников ТГК-14 с июля вырастет на 5%, сообщили в энергокомпании. Российские зарплаты выросли до 10,4 процента весной

"С 1 июля заработная плата работников ПАО "ТГК-14" увеличится на 5%. Принято решение об индексации заработной платы для работников общества", — говорится в сообщении. Соответствующий приказ подписал генеральный директор ТГК-14 Алексей Какаулин.

"Индексация заработной платы работников филиалов ПАО "ТГК-14" в Республике Бурятия в 2022 году составила 16,8%, в Забайкальском крае – 13,3%, что позволило частично компенсировать рост зарплаты за предыдущие годы и в 2023 году также продолжается системная работа по данному направлению", — приводятся в сообщении слова Какаулина.

Помимо увеличения зарплаты, в 2023 году для всех работников ТГК-14 утверждены две дополнительные социальные выплаты — единовременная выплата при уходе работника в ежегодный основной оплачиваемый отпуск, а также компенсация за оплату тепловой энергии.

"Кроме того, в июне 2023 года принято решение о выделении бесплатных путевок на базы отдыха на озере Арахлей. В период летних отпусков данные решения являются важной социальной поддержкой персонала", — отмечается в сообщении.

ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ и два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3,121 тысячи Гкал.ч. Чистая прибыль ТГК-14 по РСБУ в прошлом году выросла в 2,4 раза, до 671,5 миллиона рублей.