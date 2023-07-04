МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Рост цен на новые и подержанные автомобили в РФ на фоне ослабления курса рубля продолжится, однако резким не будет, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). Цены на медь находятся под давлением ввиду мрачных перспектив спроса

Как ранее во вторник написала "Российская газета", запасы машин европейских брендов в РФ заканчиваются: ориентировочно их хватит до осени. По причине колебания курса валют следующие автомобили, которые поступят в дилерские центры, будут стоить дороже на 15-20%.

"Рост цен на автомобили будет продолжаться, но резкого скачка не будет. Основная причина — курс рубля", — отметили в ассоциации.

"Рост стоимости новых повлечет соответственно изменение цен рынка с пробегом", — добавили в РОАД.

Рубль серьезно слабеет к основным иностранным валютам с начала лета. Так, с 1 июня курс доллара вырос примерно на 9 рублей и по состоянию на 14.25 мск американская валюта торгуется по 89,93 руб. Курс евро вырос почти на 11 рублей и сейчас торгуется около 98,01 руб. Юань за этот же промежуток времени подорожал более чем на 1 рубль и сейчас стоит 12,42 рубля. Евро и доллар обновили свои максимумы с марта прошлого года, юань – с апреля.