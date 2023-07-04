С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Банк России, несмотря на ускорение инфляции в стране, не видит рисков, что по итогам года она сильно выйдет за пределы прогноза в 4,5-6,5%, заявила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева. Годовая инфляция в Казахстане замедлилась в июне

Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция по итогам текущего года будет находиться в диапазоне 4,5-6,5%, а в следующем году вернется к 4%. При этом темпы роста цен в стране в мае в годовом выражении ускорилась до 2,51% с 2,31% месяцем ранее, а на 26 июня достигли 3,2%.

"Текущая инфляция в последнее время несколько повысилась с низких уровней. Мы будем пересматривать свой прогноз, но в рамках прогноза и в рамках текущих цифр пока каких-то рисков того, что мы сильно выйдем за пределы прогноза, я не вижу", — ответила Юдаева на вопрос, может ли инфляция в стране по итогам года выйти за пределы прогнозного диапазона ЦБ.