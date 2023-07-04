МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Причин для дальнейшего продолжения "черноморской инициативы", которая истекает 17 июля, нет, сообщили во вторник в российском МИД. Часть договоренностей по зерновой сделке не выполнена, напомнил Песков

"В этих условиях очевидно, что оснований для дальнейшего продолжения "черноморской инициативы", истекающей 17 июля, нет", — заявлено в комментарии на сайте ведомства.

Также в комментарии уточнили, что Россия как всегда ответственно и честно подходит к требованиям договора, выполняет все условия, чтобы все суда, которые принимают участие в процедуре, смогли осуществить свои задачи и выйти за пределы Черного моря до того, как срок действия этих задач подойдет к концу.

В МИД добавили, что идея Евросоюза создать специальную дочернюю компанию "Россельхозбанка" для подключения ее к платежной системе SWIFT, заведомо непроходная. По мнению ведомства, эта инициатив представляет собой попытку создать видимость "прорывных результатов" в нормализации российского экспорта.

Меморандум Россия-ООН рассчитан на 3 года и специальных решений по продлению не требует, добавили в МИД РФ.

Продуктовая сделка была подписана в прошлом году Россией, Украиной, Турцией и ООН. Согласно договоренности, стороны должны обеспечивать вывод российских и украинских сельхозтоваров на мировые рынки. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся поставок отечественных удобрений и зерна, не выполняется.