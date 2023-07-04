МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Скоро Европа превратится в опустошенный туристический оазис, похожий на средневековую Венецию, пережившую блестящие века, пишет Geopolitika.news. FT: Европа выигрывает у США только в одной сфере

Из "устойчивого развития" ЕС, а тем более его стратегической автономии, ничего не получается.

Так, в статье привели в пример Германию — главный локомотив европейской экономики. Ее авторитет упал до нуля всего примерно за полтора года с тех пор, как на Украине начался вооруженный конфликт, пишет автор статьи.

Все это происходит в момент, когда Германия в буквальном смысле слова, под нажимом Вашингтона, "отрезала" себя от выгодного экономического и торгового сотрудничества с Россией из-за ее спецоперации на Украине.

Германия отказывается от промышленности, а немецкие элиты согласились на это, не оказывая особого сопротивления. Кто осмелится выступить против Вашингтона? Исключение составляет, вероятно только военно-промышленный комплекс, в который Берлин вложил 100 миллиардов евро. СМИ: Европа оказалась под угрозой потери главного экономического "мотора"

Германия и ее нынешнее положение не сулят ничего хорошего и для «остальной» Европы, поскольку немецкая промышленность обеспечивала практически всем необходимым большинство стран-членов ЕС.

Единственная отрасль промышленности, которую по-прежнему упорно форсируют сверху и в Берлине, и в Брюсселе, и в Париже, — это высокие технологии, связанная с зеленым или энергетическим переходом. Видимо, только на словах. В Европе происходит нечто странное. В Германии атомную энергию считают грязной, хотя выбросы диоксида углерода у АЭС ничтожны. В ЕС откровенно смеются над энергетической политикой Берлина, который недавно закрыл последнюю немецкую атомную электростанцию. А многие европейские страны обратно вернулись к нефти и газу: "в европейской нефтяной индустрии зеленый вышел из моды, и возвращается черный. Эта тенденция крепла месяцами, но достигла пика в среду, когда "Шелл" сделал заявление, которое сводится к развороту в сторону ископаемых видов топлива и обещанию принести большую прибыль акционерам". Euronews рассказал, как Европа обходится без российских туристов

В итоге Европейский Союз легко может превратиться в демографически опустошенный и престарелый туристический оазис, похожий на средневековую Венецию, которая, пережив блестящие века, осталась лишь местом, которое ежегодно привлекает десятки и сотни миллионов туристов со всего мира. Они едут туда насладиться изящной архитектурой и природными красотами, хотя вокруг города неприглядные поля солнечных и ветряных электростанций, которые разрушают те самые красоты во имя экологии и устойчивого развития, заключает автор статьи.

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