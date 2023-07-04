РИМ, 4 июл — ПРАЙМ. Вследствие обострения конфликта на Украине, правительство Италии приняло решение заморозить активы лиц на сумму 2,3 миллиарда евро, которые попали под санкции ЕС про Российской Федерации, сообщается в докладе Управления финансовой информации Банка Италии. Дипломат предсказал новые санкции Запада в отношении России

В отчете контролирующего органа ЦБ за прошлый год дана информация о заметном росте замороженных средств и экономических ресурсов, являющимся явным результатом режимом санкций против России.

"Оценочная стоимость замороженных экономических ресурсов, которые в основном состоят из зданий, лодок и транспортных средств, составляет примерно 2,3 миллиарда евро", — говорится в докладе.

По состоянию на 31 декабря 2022 года было заморожено 182 финансовые связи и операции, зарегистрированные на 80 субъектов. Общая сумма замороженных средств составляет более 340 миллионов евро: из них около 120 миллионов размещены на текущих счетах, а остальная часть состоит из векселей и ассигнований коммерческим компаниям. В докладе дана таблица, где 340 замороженных миллионов принадлежат лицам со страной происхождения "Украина/Россия". Также ЦБ Италии учитывает белорусские активы, попавшие под европейские санкции.