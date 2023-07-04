МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ может начать действовать в поддержку российской валюты при росте курса доллара в направлении 100 рублей, возможно начало упреждающих продаж валюты сверх бюджетного правила или ужесточение валютного контроля, поделился мнением с РИА Новости старший экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. ЦБ: налоговые периоды в стране стали оказывать большее влияние на рубль

Рубль стал резко слабеть на прошлой неделе и уже обновляет минимумы с марта прошлого года. В частности, доллар за семь торговых сессий уже подскакивал на 5,5 рубля, до 90,2 рубля, евро — на 5,04 рубля, до 98,28 рубля, юань — на 76 копеек, до 12,47 рубля.

"Сейчас мы наблюдаем всплеск спроса покупателей на недружественные валюты. Это связано с покупками валюты для выкупа доли бизнеса у недружественных нерезидентов. Ранее в СМИ были объявлены подобные сделки для "Яндекса", "Магнита". Деталей нет, но возможно, что текущая болтанка на валютном рынке связана с подготовкой к выплатам в рамках этих сделок", — комментирует Коныгин.

"Сейчас, по мнению ЦБ РФ, рисков финстабильности нет. Это означает, что курс 90 рублей за доллар приемлем для банков и населения. Скачка спроса не видно (судя по динамике наличности). ЦБ, вероятно, будет действовать при сильном движении курса к отметке 100 рублей за доллар. Регулятор может начать продавать юани из резервов сверх бюджетного правила, как это было в марте 2020 года (когда случился кризис ОПЕК+). Так называемые упреждающие продажи валюты", — говорит эксперт.

"Торможение спроса на валюту возможно при ужесточении валютного контроля. То есть это тоже весьма возможно, скажем, снижение порога переводов за рубеж. Впрочем, основной стабилизующий фактор заработает ближе к концу месяца. 28 июля — платеж нефтегазовых налогов, а это около 1 триллиона рублей (в июле платится квартальный налог НДД в 300 миллиардов рублей). Ждем, что валютная выручка экспортеров сдвинет курс с 90 рублей за доллар к 85 рублям к концу месяца", — добавляет Коныгин.

В частности, сейчас граждане России и физические лица — резиденты из дружественных стран могут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте.