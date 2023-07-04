МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иски компании "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", к немецким банкам – с Deutsche Bank истец требует взыскать более 22,2 миллиарда рублей, с Commerzbank – более 8,7 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел. "Газпром нефть" начала поставки бензина Аи-95 в Казахстан

Иски поступили в суд 28 и 29 июня соответственно, к производству они пока не приняты, основания исковых требований на данный момент не сообщаются.

"Русхимальянс", СП "Газпрома" и "Русгаздобычи", реализует в районе Усть-Луги проект строительства газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ). ГПК будет перерабатывать 45 миллиардов кубометров газа в год и производить 13 миллионов тонн СПГ, до 4 миллионов тонн этана и более 2,2 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ). Около 18 миллиардов кубометров газа после переработки будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома".

Подрядчиком строительства ГПК выступила немецкая инжиниринговая компания Linde. В мае и июне 2022 года Linde уведомила заказчика "Русхимальянс" о приостановке работ по контракту в связи с санкциями, введенными ЕС, которыми запрещается поставка в адрес российских физических и юридических лиц товаров двойного назначения.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в настоящее время рассматривает иск "Русхимальянса" о взыскании с Linde более 972,3 миллиона евро и более 7,6 миллиарда рублей убытков в связи с расторжением контракта.