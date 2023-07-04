МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Американский поисковый сервис Yahoo планирует вернуться на биржу, пишет газета Financial Times с ссылкой на слова гендиректора компании Джима Лэнзона (Jim Lanzone). Рынок золота вырос в 2,8 раза на Мосбирже с января по июнь

"Yahoo, один из старейших и самых известных интернет-брендов, который в свое время был любимцем рынка доткомов, планирует вернуться на публичные рынки. Главный исполнительный директор Джим Лэнзон заявил, что его цель — снова вывести компанию на IPO как часть плана по возвращению группы, базирующейся в Кремниевой долине, к известности", — пишет издание.

Лэнзон уточнил, что частный статус позволил компании провести необходимые структурные изменения и создать ряд бизнес-подразделений, аналогичных модели, которую он использовал, когда возглавлял медиакомпанию CBS Interactive.

Также гендиректор добавил, что компания будет искать возможности для слияний и поглощений в смежных отраслях, где ей еще предстоит развиваться. Так, ранее Yahoo уже приобрела приложение для ставок Wagr, чтобы расширить свой спортивный бизнес. Лэнзон также отметил, что группа по-прежнему входит в тройку лидеров в области поисковиков, но "слишком мала на данный момент", чтобы конкурировать с Google и Bing от Microsoft.

"Надеюсь, мы сможем завоевать свое место. Я довольно оптимистично смотрю на то, что мы можем сделать. И я думаю, что искусственный интеллект открывает новые возможности в каждом из продуктов", — заключил гендиректор компании.

Yahoo! была основана в 1994 году в США. В 2017 году компания была продана американской телекоммуникационной компании Verizon, которой также принадлежат бренды AOL и Tech Crunch. Позже в сентябре 2021 года Verizon продала компанию частной инвестиционной фирме Apollo.