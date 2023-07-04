МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. РЖД в июне 2023 года достигли максимальной за 20 лет работы компании погрузки удобрений, зерна и контейнеров, сообщает пресс-служба перевозчика по итогу брифинга первого замглавы РЖД Сергея Кобзева с грузоотправителями. Новая нефть. Россия учла уроки прошлого и нашла, в чем быть сильной еще

"В июне достигнута максимальная за 20 лет работы ОАО "РЖД" погрузка удобрений, зерна и контейнеров. За I полугодие на 0,4% выросли не только внутрироссийские, но и экспортные перевозки. Несмотря на санкции, имеется позитивная динамика в отправке за рубеж нефтяных грузов, угля, зерна и контейнеров", — говорится в сообщении.

Кроме того на брифинге поднимался вопрос о пользе привлечения инновационных полувагонов с повышенной осевой нагрузкой. Их среднее число на восточном полигоне в июне выросло по сравнению с маем на 2600 единиц.

"Для улучшения оперативного взаимодействия с клиентами создали специальные чаты на базе корпоративного мессенджера Express. Они уже действуют с металлургами, нефтяниками, производителями минудобрений. Механизм показал свою эффективность, планируем тиражировать его по другим отраслям и расширять круг клиентов в уже действующих сообществах", — добавили в пресс-службе.