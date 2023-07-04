МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером, ожидая выхода макроэкономической статистики по США в течение недели, свидетельствуют данные торгов. Рынок золота вырос в 2,8 раза на Мосбирже с января по июнь

По состоянию на 18.33 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,6 доллара, или на 0,29% — до 1 935,1 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,39% — до 23,203 доллара за унцию.

Во вторник рынки США закрыты из-за выходного в честь Дня независимости, и инвесторы ожидают новых статданных, которые будут опубликованы в течение недели. Так, в среду Федеральная резервная система (ФРС) США выпустит протокол своего июньского заседания, который может подсказать рынку дальнейший шаг регулятора.

А в последние два дня недели будут опубликованы данные по рынку труда США, которые ФРС учитывает при своем решении по учетной ставке. В четверг выйдет информация о числе первичных заявок на пособие по безработице, аналитики ждут, что за неделю по 1 июля их количество увеличилось на 6 тысяч, до 245 тысяч. В пятницу же рынок ждет данных о показателе безработицы в США — ожидается, что индикатор снизился до 3,6% с 3,7% месяцем ранее, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 225 тысяч после увеличения на 339 тысяч в мае.