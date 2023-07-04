МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Превышение инфляции в России по итогам 2023 года уровня в 6,5% маловероятно, рост цен будет в пределах 6% или даже меньше, такое мнение РИА Новости высказал главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах. В ЦБ рассказали, когда годовая инфляция в России превысит четыре процента

Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция по итогам текущего года будет находиться в диапазоне 4,5-6,5%, а в следующем году вернется к 4%. Ранее во вторник первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что не видит рисков, что "мы сильно выйдем за пределы прогноза".

Темпы роста цен в стране в мае в годовом выражении ускорилась до 2,51% с 2,31% месяцем ранее, а на 26 июня достигли 3,2%.

"Это маловероятно — текущее ослабление рубля компенсируется медленным ростом цен на продукты и сырье и, скорее всего, отразится на ценах уже в следующем году. Мы ждем 6%, возможно, чуть меньше", — ответил Табах на вопрос, может ли инфляция в стране по итогам года выйти за пределы прогнозного диапазона ЦБ.

По его словам, ускорение инфляции в последнее время объясняется сезонными факторами, а также эффектом индексации зарплат.

Министерство экономического развития РФ прогнозирует инфляцию в 5,3%. При этом на прошлой неделе в ведомстве говорили, что ЦБ справедливо отмечает наличие некоторых проинфляционных рисков. И также добавляли, что динамика роста цен идет "даже чуть ниже прогнозной траектории".