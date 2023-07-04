ТЕГЕРАН, 4 июл — ПРАЙМ. Вступление Исламской Республики Иран в Шанхайскую организацию принесет много изменений, среди которых будет увеличение поставок энергоносителей из России и Ирана, сообщил Мехди Сафари, МИД Ирана по экономической дипломатии, РИА Новости. Иран стал полноправным членом ШОС

"К счастью, остальные страны являются ее потребителями", — сказал Сафари.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Иран. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде в 2022 году были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару.

Во вторник под председательством Индии в формате видеоконференции прошло двадцать третье заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Саммит был ознаменован присоединением к ШОС Ирана, который стал уже девятым постоянным членом объединения.

Иран подписал меморандум об обязательствах по получению статуса государства-члена объединения на предыдущем саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года.