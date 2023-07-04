МЕХИКО, 4 июл — ПРАЙМ. Отличная от доллара единая валюта для клиринговых операций между странами Южной Америки, которая не устраняет соответствующие национальные валюты, снизит затраты и облегчит сближение, сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе церемонии передачи его стране председательства в региональном блоке Меркосур. Доллар на Мосбирже превысил 90 рублей впервые с марта 2022 года

На саммите блока, состоявшимся на границе Аргентины, Парагвая и Бразилии в Пуэрто-Игуасу, Лула назвал дополнения ЕС к соглашению с Меркосур, устанавливающие санкции в случае неисполнения климатических и природоохранных норм, неприемлемыми, поскольку стратегическое партнерство не может строиться на недоверии и угрозах. Новый председатель Меркосур призвал страны-участницы подготовить "быстрый и решительный ответ" на инициативу ЕС, которая вновь затормозила процесс, начатый в 1999 году.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента. С блоком тесно связаны другие страны континента, такие как Колумбия, Боливия и Чили, кроме того, Бразилия выступает за возвращение в Меркосур Венесуэлы, исключенной из организации в 2017 году.