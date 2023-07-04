МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Объем торгов бензином на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в январе-июне сократился на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,216 миллиона тонн, а дизельным топливом — вырос на 5,6%, до 6,612 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки. Цены на газ в Европе выросли по итогам вторника на четыре процента

При этом общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже составил 13,836 миллиона тонн за полугодие, увеличившись на 3,2% в годовом выражении. В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 630,535 миллиарда рублей, снизившись на 2,8%.

Также из общего объема торгов продажи авиакеросина в январе-июне составили 767 тысяч тонн, увеличившись на 46,7%. Продажи мазута выросли на 9,4%, до 817 тысяч тонн, а сжиженных углеводородных газов (СУГов) — на 27,5%, до 1,16 миллиона тонн. Продажи прочих нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, составили 265 тысяч тонн, увеличившись на 19,5%.

Объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ по итогам 2022 года вырос на 7,8% по сравнению с 2021 годом и составил 29,127 миллиона тонн. Оборот торгов достиг 1,404 триллиона рублей, увеличившись за год на 3,1%.

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.