Во Франции 370 банковских отделений пострадали из-за беспорядков, пишет СМИ
СМИ: 370 банковских отделений понесли ущерб в ходе массовых беспорядков во Франции
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ПАРИЖ, 4 июл — ПРАЙМ. Во время массовых беспорядков, происходившие во Франции в ходе последней недели, 370 банковских банков пострадали, 80 из них был нанесен серьезный ущерб, передает во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя французской федерации банков.
В почтовой службе Франции заявили об остановке работы около 80 почтовых отделений вследствие сильного разрушения, нанесенного в ходе беспорядков, всего пострадали 150 отделений почты.
Помимо этого, по данным СМИ, 429 табачных магазинов понесли ущерб в 15 миллионов евро.
В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, было разграблено более 1000 торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов, 436 табачных магазинов, около 10 торговых центров.