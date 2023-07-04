ПАРИЖ, 4 июл — ПРАЙМ. Во время массовых беспорядков, происходившие во Франции в ходе последней недели, 370 банковских банков пострадали, 80 из них был нанесен серьезный ущерб, передает во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя французской федерации банков. Погромы на миллиарды. Кто заплатит за беспорядки во Франции

В почтовой службе Франции заявили об остановке работы около 80 почтовых отделений вследствие сильного разрушения, нанесенного в ходе беспорядков, всего пострадали 150 отделений почты.

Помимо этого, по данным СМИ, 429 табачных магазинов понесли ущерб в 15 миллионов евро.

В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, было разграблено более 1000 торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов, 436 табачных магазинов, около 10 торговых центров.