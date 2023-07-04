МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги вторника снижением в пределах 0,3%, следует из данных торгов. Российский рынок акций немного повысился на фоне падения рубля

По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,1%, до 7519,72 пункта, французский CAC 40 — на 0,23%, до 7369,93 пункта, немецкий DAX — на 0,26%, до 16039,17 пункта.

Рынки во вторник были осторожны на фоне отсутствия новых важных экономических данных и выходного дня на американских биржах в честь Дня независимости. При этом трейдеры ожидают данных по индексу деловой активности (PMI) в сфере услуг еврозоны в июне, публикация которых запланирована на среду. Предварительная оценка показала снижение индекса до 50,3 пункта с 52,8 пункта в мае.

"Европейские акции испытывали трудности с определением направления на фоне скудного экономического календаря и низких объемов торгов, поскольку рынки США закрыты в связи с празднованием Дня независимости", — сказала агентству Франс Пресс рыночный аналитик City Index Фиона Чинкотта (Fiona Cincotta).