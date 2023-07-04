МАДРИД, 4 июл — ПРАЙМ. Центральный банк Испании прогнозирует резкое замедление роста ВВП стран Латинской Америки в 2023 году до 1,5% после 3,6% годом ранее, говорится в докладе регулятора за первую половину этого года, охватывающем Аргентину, Бразилию, Чили, Колумбию, Мексику и Перу. Президент Бразилии поддержал уход от доллара в региональной торговле

"Самый последний прогноз аналитиков на 2023 год по-прежнему предполагает резкое замедление активности, рост составит 1,5% для Латинской Америки в целом по сравнению с 3,6%, наблюдавшимися в 2022 году", — сообщает ЦБ.

Согласно докладу, замедление темпов роста объясняется менее благоприятной мировой конъюнктурой и снижением ожидаемых цен на основное сырье на международных рынках. Также на ситуацию влияет рост неопределенности в отношении экономической политики в некоторых странах региона, таких как Бразилия и Перу.

По мнению Банка Испании, "нынешний контекст геополитической фрагментации, который переживает мир, может быть полезен для некоторых латиноамериканских стран" в том случае, если, например, они направят свои инвестиции и международную торговлю в государства, в которых геополитические риски ниже.

"Позиция геополитического нейтралитета региона и обилие стратегического сырья могли бы способствовать увеличению торговли с другими крупными геополитическими блоками", — добавил ЦБ.

В апреле президент Бразилии заявил, что страны-члены Меркосур и ЕС ведут диалог о завершении двустороннего договора, выразив надежду на прорыв в переговорах в этом году.

Спустя два десятилетия дискуссий в июне 2019 года был предварительно заключен Договор о свободной торговле между ЕС и Меркосур (объединение Уругвая, Парагвая, Бразилии и Аргентины). Однако с тех пор он так и не был ратифицирован из-за опасений ряда стран, особенно Франции, по поводу вырубки лесов Амазонки и приверженности Бразилии.