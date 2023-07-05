МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Государственный долг России по итогам первого квартала 2023 года увеличился на 905,249 миллиарда рублей и составил 23,72 триллиона рублей, или 15,8% ВВП, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-март. Германия увеличит госдолг на 16,6 миллиарда евро, пишет СМИ

"За I квартал 2023 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 905 249,2 миллиона рублей, или на 4%, и по состоянию на 1 апреля 2023 года составил 23 724 763,8 миллиона рублей, или 15,8% прогнозируемого объема ВВП", — говорится в документе.

Согласно данным аудиторов, внутренний долг РФ увеличился на 576,789 миллиарда рублей, или на 3,1%, до 19,358 триллиона рублей. Его доля в общем объеме российского госдолга снизилась до 81,6% с 82,3%.

Объем внешнего долга за январь-март составил 56,651 миллиарда долларов, при этом относительно начала года показатели снизились на 765,8 миллиона долларов, или на 1,3% по сравнению с объемом на 1 января 2023 года (57,417 миллиарда долларов). При этом в рублевом эквиваленте внешний долг вырос на 328,46 миллиарда рублей, или на 8,1%, составив 4,367 триллиона рублей.

Расходы бюджета РФ на обслуживание госдолга за январь-март 2023 года составили 362,764 миллиарда рублей, из них 335,957 миллиарда приходятся на внутренний долг, а 26,807 миллиарда — на внешний, отмечает Счетная палата.

Также в аналитической записке сообщается, что объем резервного фонда правительства РФ на 1 апреля текущего года достиг 384,5 миллиарда рублей, а объем резервного фонда президента РФ составил 16,28 миллиарда рублей.

"По состоянию на 1 апреля 2023 года объем резервного фонда Правительства Российской Федерации составил 384 543,7 миллиона рублей, что на 285 787,6 миллиона рублей, или в 3,9 раза, превышает показатель аналогичного периода 2022 года (на 1 апреля 2022 года — 98 756,1 миллиона рублей)", — говорится в документе.

Кроме того, как сообщают аудиторы, объем резервного фонда президента РФ на 1 апреля "составил 16 283,7 миллиона рублей, что на 119,5 миллиона рублей, или на 0,7%, превышает показатель аналогичного периода 2022 года (на 1 апреля 2022 года — 16 164,2 миллиона рублей)".

В контрольном ведомстве напомнили, что Федеральным законом о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов бюджетные ассигнования резервного фонда правительства РФ предусмотрены на 2023 год в объеме 180 миллиардов рублей, однако на конец первого квартала были приняты решения по увеличению объемов резервного фонда.