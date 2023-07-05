МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Экономические показатели России лучше ожидаемых, что вселяет надежду, что все задачи будут решены, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Мишустин назвал приоритетную отрасль для развития в России

"У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозов. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум, будут решены", — сказал Путин.

Также президент отметил, что число людей, расселенных из непригодного жилья, увеличилось в России, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, все-таки увеличилось", — сказал Путин во время доклада Мишустина по реализации нацпроектов.

Михаил Мишустин сообщил, что рост суммарного оборота розничной торговли в России ускорился до 8,8% к уровню двухлетней давности.

"Потребительская активность, мы с вами тоже об этом подробно говорили, в мае увеличилась относительно прошлого года, к уровню двухлетней давности рост суммарного оборота розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению ускорился до 8,8%. Это год к году после роста 7%", — сказал он.

При этом показатели реализации нацпроектов, по словам премьера, составляют 98,95%.

"Самые главные, наверное, цифры — это средний уровень достижения показателей по нацпроектам, вот я подготовил вам специальный документ, — 98,95%", — сказал Мишустин.

"Экология, демография, здравоохранение, культура… Все это направления, по которым, конечно, люди от нас ждут результатов, и это те способы достижения национальных целей развития, которыми, собственно говоря, мы руководствуемся в работе, в том числе и вашими поручениями", — добавил он.

Экономика России продолжает восстанавливаться, несмотря на санкции, рост ВВП за пять месяцев текущего года составил 0,6%, заявил премьер-министр.

"Экономика страны продолжает, я бы даже сказал, уверенно восстанавливаться, несмотря на санкции, на все чинимые препятствия нашей стране. Я как раз сейчас, готовясь к вам, смотрел цифры — за пять месяцев сегодня у нас рост ВВП составил 0,6%. Но, что очень важно, май к маю — 5,4%", — сказал Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он добавил, что сегодня у правительства есть уверенность в том, что при отсутствии форс-мажорных обстоятельств к концу года рост ВВП должен составить более 2%.

"Мы надеемся на более 2% роста (ВВП — ред.). Здесь важно, что является драйвером роста. И здесь драйвером вышла обрабатывающая промышленность", — сказал Мишустин.

Рост реальной зарплаты за 4 месяца составил 4,2%, сообщил премьер-министр.

"Уже на сегодняшний день за 4 месяца реальная зарплата составила 4,2%. Что касается от года к году, в апреле реальный рост зарплаты — 10,4%. Номинальная зарплата за 4 месяца — 11,4%", — сказал он.

Уровень безработицы составляет 3,1-3,2%, сообщил Мишустин.

"Ну, и рынок труда. Здесь вы хорошо знаете ситуацию. Историческая, скажем так, исторический уровень безработицы 3,1-3,2%", — сказал он.

Он напомнил, что был проведен целый ряд совещаний о том, чтобы крайне аккуратно настроить систему на переподготовку кадров.

"Когда уходили компании, были, скажем так, угрозы, связанные с увольнением людей, мы сделали очень большое количество программ, о которых вы знаете, для переобучения", — отметил глава правительства.

Рост оптовой торговли в России в годовом выражении, по данным Мишустина, составил 14,5%, строительной отрасли — 13,5%.

"В целом мы видим, что ситуация достаточно стабилизируется. Есть еще целый ряд хороших признаков. Это рост оптовой торговли — плюс 8,4% месяц к месяцу, строительная отрасль — плюс 4,7% месяц к месяцу. Соответственно, в годовом выражении у нас оптовая торговля выросла на 14,5% а стройка — 13,5%", — сказал Мишустин.

Эксперты считают, что инфляция в России в годовом исчислении не должна превысить 5%, заявил премьер-министр.

"По инфляции вы прекрасно владеете цифрами, на начало июля она составила 3,4%. В годовом исчислении… она не превысит, по мнению экспертов, 5%. Будем смотреть", — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что кабмин РФ очень точно и выверенно отслеживает цены, это касается и продовольственной корзины.

"Мы создали систему мониторинга цен, это касается продовольственной корзины… Мы очень точно, выверенно смотрим за этим", — сказал он.