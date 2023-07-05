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В России в пять раз повысят штраф за недопуск газовщиков в квартиру
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В России повысят штрафы за недопуск газовщиков в квартиры в пять раз — до 10 тысяч рублей, сообщают "Известия". Как пояснил изданию один из разработчиков документа сенатор Андрей... ПРАЙМ, 05.07.2023
новости, энергетика, общество , экономика, газ, россия, газовщики, квартира, недопуск, штраф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. В России повысят штрафы за недопуск газовщиков в квартиры в пять раз — до 10 тысяч рублей, сообщают "Известия".
Как пояснил изданию один из разработчиков документа сенатор Андрей Кутепов, сумма штрафа для должностных лиц максимально увеличится до 100 тысяч рублей, а для юрлиц — до 500 тысяч рублей.
Предполагается, что увеличение штрафов должно сократить число аварий с бытовым газом.