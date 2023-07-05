МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. В России повысят штрафы за недопуск газовщиков в квартиры в пять раз — до 10 тысяч рублей, сообщают "Известия". Юрист раскрыла, почему можно получить штраф за видеорегистратор

Как пояснил изданию один из разработчиков документа сенатор Андрей Кутепов, сумма штрафа для должностных лиц максимально увеличится до 100 тысяч рублей, а для юрлиц — до 500 тысяч рублей.

Предполагается, что увеличение штрафов должно сократить число аварий с бытовым газом.