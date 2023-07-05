МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июне снизился до 50,3 пункта с 52,8 пункта в мае, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Индекс PMI обрабатывающих отраслей России снизился до 52,6 пункта

Соответствующие данные компания S&P Global опубликует в среду, 5 июля, в 11.00 мск.

В 21.00 мск Федеральная резервная система США выпустит протокол своего июньского заседания, по итогам которого регулятор сохранил учетную ставку на уровне 5-5,25% годовых.