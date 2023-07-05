МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Активность в сфере услуг Китая в июне замедлилась до минимума за пять месяцев, так как ослабление спроса оказало давление на восстановление после пандемии коронавируса. Об этом говорилось в опубликованных в среду результатах опроса бизнеса в частном секторе. Девятый друг России и Китая: зачем Ирану ШОС и кто от этого выиграет

Рассчитываемый Caixin и S&P Global индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Китая в июне опустился до 53,9 против 57,1 месяцем ранее, достигнув минимума с января. Значения индекса выше 50 указывают на рост активности, тогда как значения ниже данной отметки говорят о ее сокращении.

Официальный PMI для сферы услуг, опубликованный на прошлой неделе, тоже указал на несколько более медленные темпы роста активности на фоне снижения спроса на персональные услуги.

Экономика Китая в 1-м квартале росла быстрее, чем ожидалось, а в апреле-июне растеряла набранные темпы на фоне более сильной дефляции, высокого уровня безработицы среди молодежи и вялого зарубежного спроса.

Как показал индекс Caixin, рост деловой активности и новых заказов в июне существенно замедлился по сравнению с маем. Рост новых экспортных заказов также несколько ослаб, но остался сильным.

Поставщики услуг просигнализировали о заметном росте производственных затрат в конце 2-го квартала, тогда как темпы инфляции мало изменились по сравнению с маем. Цены компаний из сферы услуг в июне немного повысились. Sokolov открыл свой первый магазин в Китае

Оптимизм компаний в отношении перспектив на следующие 12 месяцев неожиданно укрепился. Фирмы ожидают, что улучшение экономических условий и увеличение объема новых заказов поддержат рост.

Темпы создания новых рабочих мест в секторе услуг также ускорились до трехмесячного максимума, но в целом остались не очень высокими. Примерно половина всех занятых в Китае приходится на сектор услуг.

Составной PMI от Caixin/S&P, отражающий активность как в производственном секторе, так и в сфере услуг Китая, в июне упал до 52,5 с 55,6 в мае. Индикатор уже шестой месяц подряд указывает на рост активности.

"Численность занятых сократилась, дефляционное давление усилилось, а оптимизм в производственном секторе ослаб, — заявил Ван Чжэ, старший экономист Caixin Insight Group. — Между тем сфера услуг продолжила восстанавливаться после пандемии COVID-19, хотя восстановление сбавило обороты".

Тин Лу, старший экономист Nomura по Китаю, в заметке в понедельник написал, что появились новые признаки второй волны экономического кризиса во втором полугодии.

Китай опубликует данные по ВВП за 2-й квартал и показатели экономической активности за июнь в середине июля.