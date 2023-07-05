МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в июне вырос до 56,8 пункта с 54,3 пункта в мае, говорится в сообщении S&P Global. Госдолг России составляет 23,72 триллиона рублей, сообщили в Счетной палате

"Индекс деловой активности в июне составил 56,8, увеличившись с 54,3 в мае. Последние данные свидетельствуют о резком росте объемов производства в компаниях, оказывающих услуги, причем этот рост стал вторым по скорости с мая 2021 года", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.