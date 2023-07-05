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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230705/841003285.html
Годовая инфляция в Турции замедлилась до минимума за 18 месяцев
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Годовая инфляция в Турции по итогам июня замедлилась до 38,21%, это самый низкий показатель за последние 18 месяцев, пишет в среду государственное агентство Anadolu. Годовая... ПРАЙМ, 05.07.2023
экономика, новости, турция, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 5 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции по итогам июня замедлилась до 38,21%, это самый низкий показатель за последние 18 месяцев, пишет в среду государственное агентство Anadolu.
Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила 39,6%.
"Инфляция в июне снизилась до 38,21% в годовом исчислении, этот показатель был зафиксирован как самый низкий за последние 18 месяцев", — передает агентство.