АНКАРА, 5 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции по итогам июня замедлилась до 38,21%, это самый низкий показатель за последние 18 месяцев, пишет в среду государственное агентство Anadolu. Турция и Египет назначили послов впервые за десять лет

Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила 39,6%.

"Инфляция в июне снизилась до 38,21% в годовом исчислении, этот показатель был зафиксирован как самый низкий за последние 18 месяцев", — передает агентство.