МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Пользователи китайской газеты "Гуаньча" возмутились предложением главы МИД Австрии Александра Шалленберга найти правовые основания для того, чтобы передать замороженные российские активы Украине и при этом "не опозориться". СМИ: российские замороженные активы потопят Европу

При этом, как считают эксперты, спешка в этом вопросе может привести к юридическим и финансовым рискам.

Читатели портала шутят: "Для потомков пиратов грабеж — это древнее ремесло, которое не может быть утеряно!"

"Евросоюз будет опозорен и пристыжен, если не сможет найти "правовые основания" своего незаконного ограбления. Это шокирующее заявление от государственного чиновника Австрии. Бандиты скрываются под маской "закона" — вот и вся суть западных властей во главе с США. Они такие наглые и беспардонные!" — написал один из комментаторов.

"Грабитель все еще хочет сохранить лицо?" — задался вопросом другой. СМИ: в ЕС требуют отсрочить внесение идей по доходам от российских активов

"Что притворяться. Примите "Закон о конфискации российских активов", и дело с концом", — посоветовал еще один участник дискуссии.

"Чтобы ограбить Россию, вам приходится ломать голову, как бы это покрасивее назвать…», — подчеркнул еще один пользователь сайта.

"Стыдно и еще раз стыдно, все равно ваша выгода налицо. Более того, после таких преступлений, как геноцид, вы искусны в переписывании истории. Что в этом такого? Найдете потом церковь для исповеди и покаетесь в грехах. Разве вам не привыкать?" — спросил юзер.

"Верховенство закона в Европе — это просто притворство, игра, в которую они играют, когда у них все хорошо, они богаты и условия жизни на высоком уровне. Верховенство закона в ЕС очень гибкое! Они не говорили о верховенстве закона, когда обворовывали Китай, и не упоминают о нем сейчас, когда грабят развивающиеся страны. Верить их "верховенству закона" — все равно что уверовать в небожителей. По крайней мере, боги не причиняют вред", — высказал свое мнение другой комментатор. СМИ: Россия и Китай нашли новый капкан для США

"ЕС — это давно уже самодовольный сын Соединенных Штатов. Он не осмелился расследовать взрыв Америкой трубопровода "Северного потока". А теперь он вдруг начал заботиться о чести?" — отметили в обсуждении.

"Те, кто грабят других, просто хотят использовать слово "позор", чтобы прикрыть свое прошлое. Европа действительно колонизировала мир, но потом сказала, что это позорная страница…", — заключил пользователь портала.

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