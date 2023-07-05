БУДАПЕШТ, 5 июл — ПРАЙМ. Товарооборот России и Венгрии в 2022 году достиг рекордной величины за последние 10 лет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии. Хуснуллин отметил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном

"В 2022 году мы зафиксировали пик наших торговых отношений. Товарооборот достиг рекордных показателей за последние 10 лет. Все они касаются тех направлений, которые не попадают под санкционную политику. Хочу отметить очень активную политику по отстаиванию своих интересов со стороны Венгрии и господина Сийярто лично. Отмечу также, что РФ выполняет все свои обязательства, которые взяла на себя в рамках этого сотрудничества", — сказал Мурашко на пресс-конференции с главой венгерского МИД Петером Сийярто.

Мурашко в среду посетит в Будапеште Седьмую конференцию ВОЗ по охране здоровья и окружающей среды.