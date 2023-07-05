Песков посоветовал обратиться в правительство насчет ограничения экспорта
Песков переадресовал в правительство вопрос о возможном ограничении Россией экспорта
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Планы России ограничить экспорт следует уточнять в правительстве, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков в ходе пресс-конференции подчеркнул, что не сможет ответить на вопрос журналистов о планах России ограничить экспорт по примеру Китая.
"Это скорее прерогатива все-таки правительства, поэтому я вам рекомендую туда переадресовать эту тему", — сказал он.
Минкоммерции КНР ранее решило ввести с 1 августа меры экспортного контроля на галлий и германий, которые используются в том числе при производстве чипов, которые, согласно МИД страны, соответствуют международной практике.