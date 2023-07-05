МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Любые запреты на экспорт отечественной продукции из водных биоресурсов сейчас, когда в отношении нее и так точечно вводятся санкции, неразумны и не нужны, заявил на пресс-конференции президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. ИНК увеличила экспорт нефти в 2022 году на 28,6 процента

Ассоциация "Росрыбхоз", объединяющая компании, специализирующиеся на выращивании рыбы, предложила "установить ограничительные барьеры" для экспорта рыбной муки и рыбьего жира, написала в среду газета "Ведомости".

"Вводить тотальный запрет на экспорт продукции из водных биологических ресурсов в условиях, когда против нашей страны по ним точечно вводятся санкции, вряд ли разумно. Считаю, что в ситуации, когда рыбопромышленники ищут любые ниши на рынке, чтобы реализовать свою продукцию, это совершенно неверный подход", — сообщил Зверев.

Он подчеркнул, что желающих ограничить экспорт российской рыбы и рыбопродукции в мире сейчас достаточно и так: например, активно работают над этим США, которые в первом полугодии увеличили объем поставок нерки в Японию — в 16 раз, до почти 3 тысячи тонн, добившись этого за счет резкого ее сокращения поставок в Европу, в частности, в Германию и Нидерланды.

"У РФ общий объем экспорта в Японию не уменьшился, но только за счет того, что Япония сейчас является одним из рынков реализации сурими. Наши предприятия в связи со сложностями с экспортом филе минтая на европейский рынок стали производить сурими и продавать в Японию", — добавил Зверев.

Важно, продолжил глава ВАРПЭ, что российские власти не делают поспешных решений по поводу ввода запретов, внимательно анализируя состояние дел на рынке — и примером такого разумного подхода этого может послужить решение не вводить запрет на экспорт красной икры. В беседе с РИА Новости он также отметил, что "категорически неверным" является и предложение ограничить экспорт рыбьей муки и рыбьего жира — продукции, производство которой отечественные рыбаки активно развивают.

"Например, на Сахалине работают несколько крупных заводов по производству жира и муки с повышенным содержанием протеина. Крупные заводы по производству рыбьего жира построены на Камчатке и на Колыме. Но пока сбыт на внутренний рынок идет очень трудно, а поставки на экспорт помогают вытянуть рентабельность. Например, в 2022 году на долю рыбной муки приходилось порядка 6% российского экспорта", — заметил Зверев.