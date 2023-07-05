МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал автоматизированную систему управления животноводческими хозяйствами "АСУ-АГРО", которая поможет фермерам повысить эффективность содержания поголовья крупного рогатого скота и улучшить качество молока, говорится в сообщении госкорпорации.

Комплекс создан специалистами Омского НИИ приборостроения (входит в "Росэлектронику"). "Ростех" оценил последствия введенных против него санкций ЕС

"У аналогичных иностранных систем сервисы обработки данных находятся за пределами России, что в последнее время негативно влияет на качество их работы и стабильность. Отечественный комплекс "АСУ-АГРО" позволяет заменить зарубежные решения. Его программное обеспечение и составные элементы разработаны и изготовлены нашим предприятием", — рассказал гендиректор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский.

"Сейчас аппаратно-программная часть комплекса проходит тестирование на фермерских хозяйствах Омской области, ученые-аграрии принимают непосредственное участие в ее отладке и интеграции в работу хозяйств. Запустить новое оборудование в серийное производство планируем в 2024 году", – добавил он. В России планируют увеличить госсубсидии на покупку сельхозтехники

В "Ростехе" уточнили, что новинка включает подсистему автоматизированного мониторинга состояния животных и контроля количества и качества молока, а также подсистему поддержки принятия решения.

В состав первой подсистемы входят RFID-считыватели, автоматизированное рабочее место оператора, программное обеспечение, комплекс взвешивания, датчики шагомера и транспондеры, позволяющие оперативно отслеживать состояние здоровья животных. Также подсистема включает анализатор качества молока, который помогает принять решение о корректировке рациона. Разработка позволяет автоматизировать доение, а также планирование и отчетность ветеринарного и зоотехнического обслуживания, формирует цифровую генетическую и племенную карту животного.

Вторая подсистема комплекса "АСУ-АГРО" представляет из себя модуль поддержки принятия решений. Он позволяет оператору обрабатывать большие объемы данных и предлагает оптимальные рекомендации для улучшения жизнедеятельности поголовья, получения от него качественной продукции и уменьшение затрат на содержание.