МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июнь увеличился на 317,124 миллиарда рублей — до 12,67 триллиона рублей, а в долларах сократился на 7,521 миллиарда, до 145,578 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина РФ. Минфин продал 5,127 тонны золота из ФНБ в июне

"По состоянию на 1 июля 2023 года объем ФНБ составил 12 670 270,1 миллиона рублей или 8,4% ВВП, прогнозируемого на 2023 год… что эквивалентно 145 578,2 миллиона долларов", — говорится в материалах. При этом объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 6,811 триллиона рублей или 78,258 миллиарда долларов (4,5% ВВП, прогнозируемого на 2023 год).

На 1 июня объем ФНБ составлял 12,353 триллиона рублей или 8,2% ВВП (эквивалент 153,099 миллиарда долларов). Объем ликвидных активов фонда в начале прошлого месяца составлял эквивалент 6,643 триллиона рублей или 82,330 миллиарда долларов (4,4% ВВП, прогнозируемого на 2023 год).

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 июля было размещено 7,279 миллиарда евро, 282,284 миллиарда юаней, 400,4 миллиона рублей, 511,987 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 653,022 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 697,875 миллиарда рублей и 2,014 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций — 328,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 38,434 миллиарда рублей.

Еще 2,705 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 100,73 миллиарда рублей — в обыкновенные акции "Аэрофлота", 137 миллиардов рублей — в обыкновенные акции "Дом.РФ", 467 миллиардов рублей — в привилегированные акции РЖД, 11,852 миллиарда рублей — в облигации авиакомпании "Сибирь", 58,334 миллиарда рублей — в обыкновенные акции ГТЛК, 2,299 миллиарда рублей — в облигации авиакомпании "Уральские авиалинии" и 127,217 миллиарда рублей — в обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО). Кроме того, еще 60 миллиардов рублей было вложено в облигации VK, а еще 34,948 миллиарда в облигации ООО "НЛК-Финанс".

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 303,702 миллиарда рублей, что эквивалентно 3,626 миллиарда долларов.