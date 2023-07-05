МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Правительство Германии представило в среду проект бюджета на 2024 год после продолжительных споров внутри правящей коалиции: предлагается экономия средств практически во всех областях, кроме обороны, сообщило издание Zeit. Германия увеличит госдолг на 16,6 миллиарда евро, пишет СМИ

Согласно проекту бюджета, представленного министром финансов Кристианом Линднером, бюджетные расходы будут значительно урезаны и составят 445,7 миллиарда евро. Для сравнения, в 2022 году они составили 481,3 миллиарда евро, а в текущем — 476,3 миллиарда евро. Высокие расходы последних лет связаны с преодолением последствий пандемии COVID-19 и энергетического кризиса.

При этом, как и сообщали ранее немецкие СМИ, государственный долг страны может вырасти на 16,6 миллиарда евро.

Урезание бюджета коснется всех основных статей расходов, кроме обороны, поскольку на фоне событий на Украине ФРГ планирует выйти на целевой уровень расходов на оборону в 2% от ВВП страны. Сильнее всего, согласно Zeit, пострадает социальная сфера. В частности, сообщалось ранее, что правительство планирует понизить планку дохода семей, которым не будут выплачиваться пособия на детей: с 300 тысяч евро до 150 тысяч евро в год.

Несмотря на то, что проект бюджета и так был принят позднее, чем обычно, по некоторым вопросам коалиции еще только предстоит достичь консенсуса. Окончательно проект бюджета должен принять парламент.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".