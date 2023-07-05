ЖЕНЕВА, 5 июл — ПРАЙМ. Генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан не исключает поездки в Москву до окончания действия "зерновой сделки" 17 июля, чтобы договориться о ее продлении, заявила она на пресс-конференции в Женеве. В МИД назвали причины из-за которых может прекратиться "зерновая сделка"

"Российская делегация уже была в Женеве, и не так давно у нас состоялись продуктивные консультации. Да, мы рассматриваем возможность поездки в Москву в оставшиеся дни, но это пока не подтверждено", — сказала она.

Гринспан добавила, что миру необходимо продлить и выполнить обе части соглашения, в том числе меморандум, подписанный между Россией и ООН, чтобы цены на продукты питания и удобрения в мире снизились.

"ООН продолжает прилагать все усилия для продления соглашения, это остается нашей главной заботой. Мы надеемся, что нам удастся добиться продления", — подчеркнула она. Замглавы МИД России и генсек ЮНКТАД обсудили выполнение "зерновой сделки"

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что снований для продления зерновой сделки пока не усматривается, но время еще есть, в том числе — для выполнения части договоренностей, которая касается России, Москва своевременно обнародует свое решение.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности.

Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.