МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Мировой финансовый кризис может произойти в августе, заявил известный французский экономист Жак Аттали в беседе с российскими пранкерами. В Германии посетовали на "жесткую" конкуренцию США и Китая с Европой

Жак Аттали занимал высокие посты в кабинете французского президента-социалиста Франсуа Миттерана, а в 1991 году стал первым главой "Европейского банка реконструкции и развития". Также Аттали является одним из идеологов глобализма.

Аттали объяснил в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), что падение "Дойчебанка" является наихудшим сценарием, после которого можно ожидать кризиса в американской финансовой системе. Кризис, который приведет к глобальной рецессии и сокращению кредитования.

Согласно словам Аттали, Америке не следовало повышать процентные ставки, так как именно это решение привело к кризису.

"Но это уже сделано. Для банков существует реальная опасность, что мы сейчас и наблюдаем. Но я думаю, сейчас они перестанут повышать", — сказал Аттали.

Впереди много проблем. Есть серьёзные предпосылки для мирового кризиса в августе. У США огромный уровень мирового долга, и единственный способ финансировать бюджет — соглашение между партиями в Конгрессе. А так как они близки к выборам, они не могут договориться. Существует риск тупиковой ситуации. Все социалисты видят окно для кризиса в августе", — подчеркнул Аттали.

Он добавил, что уже можно заметить предпосылки для мирового кризиса в последний месяц лета. Существует риск тупиковой ситуации, где единственный способ финансировать бюджет при большом объеме мирового долга у Америки — это соглашение между партиями в Конгрессе, но об этом не может идти речи в преддверии выборов, — подытожил экономист.