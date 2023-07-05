ЦЮРИХ, 5 июл — ПРАЙМ. Дискуссия о переходе Швеции на единую европейскую валюту возникла в стране на фоне ослабления шведской кроны, деловое сообщество в основном поддерживает введение евро, передает местная радиостанция Radio Sweden. Швеция предложила механизм по возможности использования российских активов

"Слабая шведская крона возрождает в Швеции дискуссию о том, следует ли стране присоединиться к единой европейской валюте — евро", — говорится в сообщении.

Как отмечается, недавний опрос, проведенный шведской деловой газетой Dagens Industri, показал, что "6 из 10 руководителей крупнейших шведских компаний заявили, что они хотели бы, чтобы Швеция перешла на евро".

"Одной из главных причин является то, что, по их мнению, Центральный банк Швеции не в состоянии поднять стоимость кроны", — поясняется в сообщении.

Известный шведский экономист Ларс Калмфорс, который в 1990-е годы по поручению властей исследовал вопрос о том, стоит ли Швеции перейти на евро, заявил радиостанции, что экономика страны изменилась и сейчас переход на единую европейскую валюту актуален. Радиостанция напоминает, что в 2003 году в Швеции состоялся консультативный референдум по введению евро, в ходе которого 56% жителей королевства выступили против единой европейской валюты.

С середины прошлого года курс доллара к кроне находится на уровне выше 10 крон — до этого выше этой отметки доллар к кроне устойчиво находился еще в 2002 году. ЦБ Швеции на прошлой неделе в своем заявлении о повышении ключевой ставки с 3,5% до 3,75% подчеркивал, что слабая крона способствует высокой инфляции, наблюдающейся сейчас в стране, и предупреждал, что влияние этого показателя на темпы роста цен может еще вырасти.