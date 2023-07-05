МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Читателей китайского издания "Гуаньча" остались недовольны наглостью Украины, которая хочет получить больше военных самолетов. В Германии рассказали, чем Украина разочаровала весь Запад

Ранее официальный представитель украинских ВВС Юрий Игнат заявил, что, помимо обещанных истребителей F-16, Киев также надеется получить больше типов военных самолетов, таких как F/A-18 Hornet, F-15 Eagle и Eurofighter Typhoon американского производства, которые имеют большую максимальную дальность полета и могут нести большее количество ракет.

Украина рассчитывает получить F-16 до конца 2023 года, но, скорее всего, это произойдет в начале 2024-го. Вероятно, они будут переданы Нидерландами и Данией, но окончательное решение пока не принято.

Комментаторов сайта возмутило заявление украинского чиновника.

Мало того, что он хочет хорошо есть, так еще и залез на стол, чтобы заказать еду", — пишет один из юзеров.

"А подлодку типа "Огайо" тебе не подарить?" — с иронией спрашивает читатель портала. СМИ: Украина учит США, как давать ей деньги

"Честно говоря, это действительно самый самоуверенный нищий, которого я когда-либо видел. Мало того, что он хочет хорошо есть, так еще и залез на стол, чтобы заказать еду", — удивился другой.

"Американские компании начали бесплатно "управлять" всеми госпредприятиями на Украине. Теперь у США есть повод ввести войска в страну для защиты их активов. Продав еще несколько F-16, они смогут успешно подписать контракт на территории Украины, и тогда страна без проблем автоматом попадет в НАТО как американская колония", — уверен пользователь сайта.

"В конце концов вам понадобится водородная бомба", — опасается еще один комментатор.

"Продолжать конфликт не беда, все равно еще есть люди и поддержка. Правящая партия на Украине вроде называется "Слуга народа", да? Прекрасное название! Эти слуги народа, кажется, вообще в упор не видят украинцев», — посетовал участник дискуссии. СМИ: Украина попросит Европу инвестировать в энергетику страны

"Меня всегда удивляло, неужели всем настолько жалко Украину, что, когда она просит иностранной помощи, все ей помогают бесплатно? Только два дня назад я узнал, что Киев заложил все госпредприятия и ресурсы, включая "Мотор Сич", — пишет юзер.

"Забыл упомянуть: я также хочу бомбардировщики B-2, ракеты Minuteman, USS Ford", — пошутил другой.

"8 мая 2023 года консалтинговая финансовая компания США BlackRock подписала контракт с Киевом на передачу украинских энергетических предприятий, инфраструктуры, электросетей, сельскохозяйственных инвестиций, всех государственных предприятий в Международный фонд помощи, то есть Украина просто заложила все… Пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Игнат: "Мы хотим большего, не только F-16" — вы уже остались без трусов, что еще вам нужно?" — спрашивают в комментариях.

"Попрошайничество на новом уровне", — заключил пользователь портала.

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