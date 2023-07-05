КИШИНЕВ, 5 июл — ПРАЙМ. Молдавия готовится к внедрению третьего энергетического пакета Евросоюза и просит российский "Газпром" не затягивать с передачей газораспределительных сетей на территории республики, заявил в среду на заседании молдавского правительства министр энергетики Виктор Парликов. Молдавия закупит газ у европейских поставщиков, заявил глава Energocom

Третий энергопакет ЕС ограничивает возможности компаний, добывающих и продающих газ, владеть и использовать газопроводы на территории Евросоюза. В рамках пакета российскому "Газпрому" ограничен доступ к газопроводу OPAL: российская компания может заполнять эту трубу лишь наполовину. В 2010 году Молдавия обязалась имплементировать третий энергопакет: "Молдовагаз" (50% у "Газпрома") должна выделить транспортную "дочку" — "Молдоватрансгаз" — в отдельную сеть и предоставить доступ к трубе другим поставщикам. Газотранспортная инфраструктура самого "Молдовагаза" также должна быть передана в собственность "Молдовтрансгазу".

"Сегодня мы вносим поправки в закон, обязывающие "Газпром" к осени текущего года внедрить третий энергопакет. Де-факто представители "Молдовагаза" не согласны с передачей активов и реализацией пакета. Мы не можем бесконечно ждать, когда "Газпром" примет решение, поэтому предлагаем изменить нормативную базу, чтобы с 10 сентября мы могли осуществить быстрый и плавный переход. В случае, если "Газпром" вовремя не представит сертификационные документы, мы можем приступить к реализации третьего энергопакета", — сказал Парликов. Кишиневские ТЭЦ и заводы перейдут на сокращенный режим работы

Кабмин в среду проголосовал за это предложение. Согласно внесенным поправкам, если "Газпром" откажется от передачи активов, для "Молдоватрансгаза" будет назначен независимый оператор. "С "Молдоватрансгазом" будет подписан договор аренды, и этот независимый оператор, назначенный Национальным агентством по урегулированию в энергетике, будет выполнять обязанности оператора системы", — уточнил Парликов.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне дефицита газа и резкого удорожания энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Тарифы на газ в республике выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза.

В июне Парликов заявил, что власти не видят смысла в закупке природного газа у "Газпрома". По его словам, обе стороны не в полной мере выполняют свои обязательства. Кишинев ставит в вину российской госкорпорации необоснованное сокращение объемов поставок, при этом молдавская сторона так и не предоставили результаты обещанного аудита исторической задолженности компании "Молдовагаз".