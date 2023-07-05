МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в июне упал на 10% из-за техобслуживания на заводах и сокращения спроса в Европе, приводит агентство Рейтер данные аналитических компаний. Глава ВАРПЭ оценил запрет на экспорт рыбопродукции России

"Экспорт сжиженного природного газа из США в июне упал на 10% — до 6,82 миллиона тонн с 7,58 миллиона тонн в предыдущем месяце, поскольку техническое обслуживание заводов сократило производство, а спрос в Европе снизился", — пишет Рейтер со ссылкой на предварительные данные Refinitiv Eikon.

Плановые простои на двух крупных заводах затруднили производство СПГ в США, что привело к дальнейшему увеличению и без того высоких на фоне теплой зимы запасов, а также снижению цен, по данным консалтинговой компании Rystad Energy, которые тоже приводит агентство. "Так, поставки газа на американские СПГ-заводы в последнюю неделю июня составили 10,7 миллиарда кубических футов в день, что ниже среднего показателя мая в 12,3 миллиарда кубических футов в день из-за планового технического обслуживания", — приводит агентство слова аналитика Rystad Energy Лу Мин Пан (Lu Ming Pang).

По данным Refinitiv, на экспортном СПГ-заводе Sabine Pass LNG компании Cheniere Energy проходил плановый ремонт, который длился 25 дней и завершился 26 июня. В результате поставки газа на объект 21 июня составили 2,1 миллиарда кубических футов в сутки против 4,56 миллиарда в конце мая.

Общий объем экспорта СПГ в Европу в прошлом месяце снизился до 13,2-14,5 миллиарда кубических футов в сутки, поскольку страны достигли целей по формированию запасов и, вероятно, почти полностью использовали мощности хранилищ, сообщает Рейтер со ссылкой на аналитиков Tudor Pickering Holt & Co.

Согласно данным, на Европу пришлось 47% июньского экспорта СПГ из США против 60% в мае и 71% в апреле. Азия получила 27% от общего объема в июне по сравнению с 14% в мае, а Латинская Америка получила 17% от общего объема в прошлом месяце по сравнению с 11% в мае.