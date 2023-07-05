Акционеры "Камаза" утвердили дивиденды по итогам 2022 года
Акционеры "Камаза" утвердили дивиденды по итогам 2022 года в размере 1,84 рубля
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Акционеры "Камаза" утвердили решение выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 1,84 рубля на акцию, следует из сообщения компании.
"Выплатить по результатам деятельности ПАО "Камаз" за 2022 год дивиденды в размере 1 (один) рубль 84 копейки на одну акцию. Определить датой составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, 11 июля 2023 года", — говорится в сообщении.
На дивиденды направлено 1,301 миллиарда рублей чистой прибыли компании. Оставшиеся 4,086 миллиарда решено не распределять.
"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).