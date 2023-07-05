МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Акционеры "Камаза" утвердили решение выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 1,84 рубля на акцию, следует из сообщения компании. Акционеры "Абрау-Дюрсо" утвердили дивиденды за 2022 год

"Выплатить по результатам деятельности ПАО "Камаз" за 2022 год дивиденды в размере 1 (один) рубль 84 копейки на одну акцию. Определить датой составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, 11 июля 2023 года", — говорится в сообщении.

На дивиденды направлено 1,301 миллиарда рублей чистой прибыли компании. Оставшиеся 4,086 миллиарда решено не распределять.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).